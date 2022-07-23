وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

ووصلت معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية، لكنها بدأت في التراجع مؤخرا، حيث سجل معدل التضخم السنوي في البلاد خلال يونيو الماضي 148.88 بالمئة، مقابل 192.21 بالمئة في مايو.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

ويبلغ سعر صرف الجنيه السوداني الرسمي في الوقت الحالي نحو 456 جنيه للدولار الواحد.