كما تراجعت أيضا أسعار الذرة وفول الصويا بجلسة الأمس لتصل إلى أدنى مستوياتها في نحو 8 أشهر، على خلفية هذا الاتفاق الذي يزيد إمدادت أوكرانيا من الحبوب في الأسواق العالمية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اليوم اتفاقا بدعم من الأمم المتحدة يسمح بإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وقد تم توقيع الاتفاق، والمقرر تطبيقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، في إسطنبول، برعاية تركية.

ومنذ اندلاع الأزمة في شهر فبراير من العام الجاري، تكدست ملايين الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية لعدم إمكانية تصديرها بسبب النزاعات العسكرية، ما تسبب في نقص عالمي في السلع الأساسية ترتب عليه ارتفاع الأسعار.

وتعد كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الغذاء في العالم.

وتعبتر صفقة إعادة تصدير الحبوب بين موسكو وكييف اليوم هي الأولى بين الدولتين منذ اندلاع الأزمة.

ويشمل الاتفاق السماح للسفن الأوكرانية بتصدير الحبوب ونقلها عبر مياه البحر الأسود، على أن لا تتعرض لها القوات البحرية الروسية، وأن يقوم مسؤولون أتراك بفحص الشحنات لضمان عدم استغلال الاتفاق لتهريب الأسلحة.

ومن جانبها، قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن بلادها ستعمل على مراقبة التزام روسيا بالاتفاق.