وتبلغ ثروة بيل غيتس حاليا 112 مليار دولار، وهو في المركز الخامس، ضمن قائمة بلومبرغ التي يتصدرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية والذي تبلغ ثروته الشخصية 242 مليار دولار، ويليه جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بثروة 148 مليار دولار.

أضاف أداني 36 مليار دولار إلى ثروته هذا العام، على خلاف باقي المليارديرات في قائمة العشرة الكبار الذين تراجعت ثرواتهم منذ بداية العام.

وأداني في الوقت الحالي هو أغنى شخص في آسيا، بعد أن أزاح موكيش أمباني الذي كان متصدرا أثرياء القارة قبله، وتراجع حاليا إلى المركز الحادي عشر بين أثرياء العالم، والثاني في آسيا.

تعمل مجموعة أداني في عدة أنشطة من بينها تشغي الموانئ، ومحطات الطاقة، ومناجم الفحم، والأسمنت، والطاقة المتجددة. ويسعى مؤسسها في الوقت الحالي لتوسيع أعمالها في مجالات مراكز البيانات، والمطارات، والخدمات الرقمية، وتجارة التجزئة.