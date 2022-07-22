وتأتي الدفعة الثانية من سداد أموال المودعين بهدف تهدئة وتيرة الاحتجاجات، والتي اندلعت بسبب تجميد حسابات مصرفية منعت المودعين من سحب أموالهم.

وبدأت مقاطعتي خنان وآنهوي الصينيتان بتسديد المدفوعات لصغار المودعين منذ 15 من شهر يوليو الجاري، بعد أن قامت السلطات بعمليات التحقيق اللازمة واحتجاز المشتبه بهم.

وذكرت السلطات بمقاطعة خنان أن الجولة الثانية من عملية سداد المودعين ستبدأ في 25 من الشهر الحالي، حيث سيتم تسديد الودائع التي تصل قيمتها إلى 100 ألف يوان، أي نحو 14,787 دولار.

وقامت السلطات الصينية بتجميد بعض الحسابات والودائع لدى 4 بنوك في مناطق ريفية بمقاطعة خنان بوسط الصين، كما تم تجميد حسابات بأحد البنوك في مقاطعة آنهوي الشرقية.

وأوضحت السلطات أن قرار التجميد جاء عقب مخاوف من وجود "عملية احتيال معقدة" تتورط بها مجموعة مالية خاصة تمتلك حصصًا في البنوك ذات الصلة.

وتشير السلطات إلى المجموعة المالية المتورطة في عملية الاحتيال قامت بتزييف بعض البيانات بالتعاون مع موظفي البنوك المعنية، وبشكل غير قانوني بهدف سرقة الأموال.

يذكر أن السلطات الصينية كانت قد نشرت مدرعات في شوارع مقاطعة خنان للسيطرة على احتجاج دعا إليها ناشطون ضد البنوك التي وصفوها بالمحتالة، بحسب صحيفة إندبندنت.