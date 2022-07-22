وزاد مؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 27914.66 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من يونيو.

وقفز المؤشر 4.2 بالمئة هذا الأسبوع ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 25 مارس. كما ارتفع لسابع جلسة على التوالي، وهي أطول فترة صعود متصلة منذ نهاية مارس.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 1955.97 نقطة وسجل زيادة أسبوعية بنسبة 3.35 بالمئة.

وارتفعت الأسهم الأميركية أمس الخميس مدعومة بصعود ومكاسب قوية مساء للأسهم القيادية المرتبطة بالنمو مثل "تسلا".

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الإلكترونية 1.34 بالمئة. وصعد سهم دايكين لصناعة مكيفات الهواء 3.45 بالمئة.

وقفز مؤشر قطاع الشحن 4.75 بالمئة بعد إعلان ثلاث شركات كبيرة توقعات أرباحها السنوية.

وصعد سهم كاواساكي كيسن 11.31 بالمئة في حين قفز سهم نيبون يوسن 4.02 بالمئة.

لكن أسهم شركات المرافق تراجعت. وانخفض سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 8.3 بالمئة، وتراجع سهم شركة تشوبو للطاقة الكهربائية 2.75 بالمئة.