وبحلول الساعة 0114 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1714.72 دولار للأونصة.

وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار أمس الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة.

ولا يزال الذهب متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بارتفاع 0.5 بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1714.90 دولار للأونصة.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مئير، المحلل في إي.دي اند إف كابيتال ماركتس "الذهب في اتجاه نزولي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حقيقة أن التوقعات التضخمية في تراجع".

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد إذ رفع معدلات الفائدة بأكثر من المتوقع أمس الخميس، على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير أزمة أوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

وقال مئير "ننتظر أن نسمع إلى أي مدى سيكون توجيههم متشددا حيال أسعار الفائدة. إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة أو كانوا سيواصلون زيادة أسعار الفائدة، فسيكون لهذا تأثير نزولي جدا بالنسبة للذهب".

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، في أحدث مؤشر على تباطؤ الاقتصاد تحت وطأة أسعار الفائدة القوية والتضخم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 18.78 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 873.92 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1895.86 دولار.