ويهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسعودية والعديد من الدول الغربية الأخرى، إلى تزويد مليوني سوداني بتحويلات نقدية ومواد غذائية.

وعلق البنك الدولي مدفوعاته للعمليات في السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر، وقال إنه سيتم تحويل أموال المشروعات من خلال برنامج الأغذية العالمي مباشرة.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي، عثمان ديون، "بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج".

وقدر برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق من هذا العام، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع سيصل إلى 18 مليون بحلول سبتمبر في السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.

وكان معدل التضخم السنوي في السودان قد تراجع إلى 148.88 بالمئة في يونيو الماضي من 192.21 بالمئة في مايو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء.