وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية رئيس كوريا الجنوبية الحالي، يون سوك يول، لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات محليًا.

وتبلغ نسبة التصنيع المحلي لمواد الإنتاج والمكونات اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية 30 بالمئة حاليًا.

وتسعى كوريا الجنوبية، البلد المنشأ لشركات تكنولوجية كبرى مثل سامسونغ و إس. كيه. هاينيكس إلى تعزيز استقرار سلاسل التوريد، لتصبح قوة كبيرة في صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وقال وزير صناعة كوريا الجنوبية لي تشانغ يانغ إن نحو 20 بالمئة من أدوات صناعة الرقائق الإلكترونية قد تم توطين صناعتها بالبلاد، بينما ترتفع نسبة التوطين إلى 50 بالمئة فيما يتعلق بمكونات التصنيع.

وتستخدم الرقائق الإلكترونية في صناعة العديد من الأجهزة التكنولوجية ذات القدرة على الاتصال بالانترنت، مثل الهواتف الذكية والسيارات والأجهزة التكنولوجية الطبية وغيرها.

ومن جهة أخرى، يعمل الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يتيح تقديم تمويل بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.