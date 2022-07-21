وقالت الشركة إن الاستثمار في شركة إم آند جي، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 370 مليار دولار، يتماشى مع استراتيجيتها للاستثمار في شركات رائدة في السوق العالمية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للسعودية، قد اشترى حصة تبلغ 16.87 بالمئة من أسهم المملكة القابضة في مايو.

وتعمل المملكة القابضة التي تأسست عام 1980 في قطاعات العقارات والرعاية الصحية والفندقة والتعدين والطيران التجاري، والبنوك، والتواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشركة كانت قد سجلت العام الماضي صافي أرباح بقيمة مليار ريال (نحو 266.7 مليون دولار) مقابل خسائر بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2020.