كما ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج في سوق أبوظبي المالي، إلى 1.4 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار) بنهاية النصف الأول 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 30 بالمئة مقارنة بأرباح قدرها 1.108 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

وعزا المصرف ارتفاع الأرباح في النصف الأول إلى تراجع مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 38 بالمئة لتصل إلى 227.4 مليون درهم مقابل 366.8 مليون درهم مقابل النصف الأول 2021.

وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 7 بالمئة لتبلغ 2.8 مليار درهم مقابل 2.644 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، نتيجةً لزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بواقع 11 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 1.17 مليار درهم مدفوعاً بزيادة الرسوم والعمولات بنسبة 26 بالمئة، والدخل من التمويلات بمقدار 5 بالمئة ليبلغ 1.7 مليار درهم بفضل نمو تمويل العملاء.

وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 1.16 مليار درهم، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 40.9 بالمئة.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 142 مليار درهم نتيجة لنمو إجمالي التمويل بواقع 10 بالمئة، ونمو محفظة الاستثمارات بنسبة 30 بالمئة.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 115 مليار درهم بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.8 بالمئة ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18 بالمئة.

يذكر أن البنك كان قد سجل ارتفاعا في أرباح الربع الأول من العام الحالي بواقع 18 بالمئة إلى 715 مليون درهم على أساس سنوي.