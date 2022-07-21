وأكدت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية، ارتفاع كلفة سلة التسوق الأسبوعية، التي تشمل أسعار مشتريات الوقود والطعام والخدمات الأساسية، بشكل ملحوظ بلغ نحو 19 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت ارتفاع سعر وقود الديزل بنحو 65 بالمئة، والبنزين بنحو 61 بالمئة، وزيت التدفئة بأكثر من الضعف، والغاز بنسبة 78 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

ورصدت هيئة الإحصاء النمساوية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11 بالمئة، مقارنة بشهر يونيو قبل عام وزيادة الضغط على أسعار اللحوم بنسبة 13 بالمئة، والخبز ومنتجات الحبوب بـ 11 بالمئة، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12 بالمئة، والفاكهة بنحو 6 بالمئة، وزيادة أسعار إيجارات المساكن والمياه والطاقة المنزلية بمعدل 10 بالمئة.

و استبعد تقرير معهد البحوث الاقتصادية النمساوي "wifo"، للفترة من 2022 إلى 2026، حدوث انتعاش اقتصادي سريع، وتوقع استمرار معاناة اقتصاد النمسا من تداعيات وباء فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا لسنوات قادمة، وتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري، وتقلص النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع التالية إلى نحو 1.5 بالمئة.