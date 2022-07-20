أظهرت بيانات من شركة جيه.إل.إل، وهي شركة للخدمات المهنية متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات مدرجة في نيويورك، أن معدلات الإشغال في فنادق القاهرة زادت إلى 60 بالمئة في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة مع 32 بالمئة في الشهور الخمسة الأولى من 2021.

وتوقع تقرير الشركة عن سوق العقارات في القاهرة تدفقا كبيرا من السائحين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مشروع تشييد المتحف المصري الكبير المتوقع في سبتمبر وبدعم جهود حكومية للنهوض بقطاع السياحة تشمل إصلاحات في أنظمة إصدار التأشيرات وحملات تسويقية.

وقال مدير مكتب الشركة في القاهرة أيمن سامي: "نتوقع أن تستفيد جميع القطاعات بسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها الجهود الحكومية، مما يثمر عن تحسن الطلب المحلي بالإضافة إلى جذب تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة".

وعلى صعيد قطاع المساحات المكتبية في القاهرة، أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط الإيجارات المطلوبة ثلاثة بالمئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي ليصل إلى نحو 340 دولارا للمتر المربع سنويا، فيما ارتفع معدل المساحات المكتبية الشاغرة في المدينة ليصل إلى عشرة بالمئة مقابل تسعة بالمئة في الربع الثاني من 2021.

وقال إن القطاع لم يشهد سوى عدد محدود من الصفقات بسبب حالة الضبابية الناجمة عن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري والضغوط التضخمية، مما دفع أصحاب العقارات إلى زيادة الإيجارات.

وبالنسبة لقطاع منافذ التجزئة، ارتفعت إيجارات المنافذ في مراكز التسوق الرئيسية والثانوية واحدا بالمئة في المتوسط خلال الربع الثاني من العام، مع تسجيل معدل شواغر عند عشرة بالمئة خلال الفترة نفسها.