وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.06 دولار أو 0.9 بالمئة إلى 106.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.09 دولار أو واحدا بالمئة إلى 103.13 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط اليوم الأربعاء.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر مقابل 99.64 دولار للبرميل بانخفاض 1.10 دولار.

واضطربت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الإمدادات الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا وتوقعات بضعف الاقتصاد وتراجع الطلب مع تلويح بنوك مركزية برفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركي زادت بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو، مما أضاف لفتور معنويات السوق. ويقترب هذا من توقعات بزيادتها 1.4 مليون برميل في استطلاع رويترز.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية الأسبوعية لمخزونات الخام والوقود في وقت لاحق اليوم الأربعاء.