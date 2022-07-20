وبحلول الساعة 0610 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1706.85 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1706 دولارات للأونصة.

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1884.66 دولار للأونصة.