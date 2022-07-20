عرض لانس، رئيس أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، نظرة متشددة بشأن الإمدادات المستقبلية في تصريحات لتجمع (منتدي منتجي هيوستون) النفطي.

وجاءت تصريحاته بعد أيام من عودة الرئيس الأميركي جو بايدن من السعودية دون نجاح في التوصل إلى اتفاق يتعلق بزيادة مجموعة أوبك+ الإنتاج.

وقال لانس "في النهاية، سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة" محذرا من افتقار أوبك لطاقة إضافية ومن تباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي مستقبلا. وأضاف "هناك أزمة مقبلة في الإمدادات".

وقال إن "الإمارات والسعودية يمكن أن تضيفا مليونا أو مليوني برميل يوميا بمرور الوقت، لكن باقي أعضاء أوبك+ يجد صعوبة (في الوصول إلى سقف الإنتاج)، ومنها نيجيريا وأنغولا وليبيا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأفاد بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يزداد ببطء. وكان قد ارتفع بمقدار 4 ملايين برميل يوميا في السنوات الثلاث المنتهية في ديسمبر 2019.

وقال "إنتاج الولايات المتحدة سينمو بمعدل مليون برميل يوميا هذا العام ... ومن المحتمل أن ننمو بما يقرب من مليون برميل أخرى العام المقبل. لكننا نبدأ نوعا من الاستقرار".

وقال إن الطلب على النفط في نهاية المطاف سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ومن المحتمل أن تكون ذروة الطلب بعد عشرة إلى 20 عاما أخرى.

وأضاف لانس أن المخاوف بشأن الركود ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق.