وأضاف حكار في تصريحات للصحفيين إن الشركة ستوقع ثلاثة أو أربعة عقود جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشركة وقعت بالفعل ثلاثة عقود هذا العام.

كان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قال أمس إن الجزائر ستوقع مع الشركات الثلاث اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار، بما يسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.

جاءت تصريحات تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الذي يزور الجزائر في الوقت الحالي، وقد جرى توقيع 16 اتفاقية بين البلدين أمس، في مجالات تشمل الطاقة والصناعة ومكافحة الفساد.

أصبحت الجزائر التي تجمعها علاقات مميزة بإيطاليا مزوّدها الأساسي بالغاز في الأشهر الأخيرة، بعدما كانت 45 بالمئة من واردات إيطاليا الغازية من روسيا.

وتطلعت عدة دول إلى الجزائر لتقليل اعتمادها على روسيا منذ بداية عملياتها العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.