وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعًا بنسبة 0.5 بالمئة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.

وتزايدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بعدما قالت مصادر إن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس يوم الخميس بهدف احتواء التضخم القياسي.

وأثر ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن، على اتجاه أسعار الأسهم، فهبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 1 بالمئة.

وقفز سهم إي.دي.إف 15 بالمئة بعدما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعرض 12 يورو للسهم للسيطرة على شركة الكهرباء بالكامل، في عرض استحواذ يطلق يدها في إدارة المجموعة وسط تعاملها مع أزمة الطاقة في أوروبا.

وارتفع سهم نوفارتيس للأدوية بنسبة 0.2 بالمئة وزاد سهم وايز لتحويل الأموال المدرجة في لندن 11.2 بالمئة بعد إعلانهما نتائج أعمال جيدة.