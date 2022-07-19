ليواصل بذلك للاتجاه الذي بدأ في أوائل عام 2021، فقد انخفضت محفظة ديون الحكومة الأميركية لدى الصين في مايو إلى 980.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

ويمثل ذلك تراجعا بنحو 23 مليار دولار عن شهر أبريل، وانخفاضا بنحو 100 مليار دولار، أو 9% عن العام السابق.

وهذه هي المرة الأولى منذ مايو 2010 التي انخفضت فيها حيازات الصين إلى أقل من واحد تريليون دولار.

وتعد اليابان الآن أكبر حامل للديون الأميركية بقيمة 1.2 تريليون دولار.

ويأتي انخفاض الديون مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة لإيقاف التضخم بأسرع معدل له منذ عام 1981.

ويعود سبب الانخفاض في حصة الصين أيضًا إلى قيام بكين بالعمل على تنويع محفظة ديونها الخارجية.

والبيانات الأخيرة صدرت قبل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو، ومن المحتمل أن يكون هناك زيادة أخرى بنفس الحجم الأسبوع المقبل.