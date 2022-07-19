وأكدت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض أميركي للنفط الصخري، من المنتظر أن يزيد بمقدار 78 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 5.445 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وفي حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط سيرتفع 19 ألف برميل يوميا إلى 1.192 مليون برميل يوميا الشهر القادم، وهو ما سيكون الأعلى منذ ديسمبر 2020.

وفي حوض إيجل فورد في جنوب تكساس، من المتوقع أن يزيد الإنتاج 25 ألف برميل يوميا إلى 1.205 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020 .

ومن ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في الأحواض الصخرية الكبيرة سيزيد بمقدار 700 مليون قدم مكعبة يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 93.0 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس.