ومن المقرر أن تجري في تركيا محادثات بين موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة هذا الأسبوع بعد تقدّم سُجل خلال في مفاوضات الأسبوع الماضي.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف الاثنين، حسبما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، "أولًا، نحن مستعدون لمواصلة العمل في هذا الاتجاه، ثانيًا، سيتمّ بحث هذه المسألة بين الرئيسين" بوتن وإردوغان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبًا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وبحسب أوشاكوف، من المتوقع فتح مركز تنسيق في اسطنبول للسماح بحصول عمليات التصدير عبر البحر الأسود.

وتهدف الاتفاقية التي تم التفاوض عليها من خلال الأمم المتحدة إلى إخراج نحو 20 مليون طن من الحبوب المحجوزة في الصوامع الأوكرانية عبر البحر الأسود بسبب الهجوم الذي قادته روسيا في أوكرانيا.

وسيُسهّل التصدير الروسي للحبوب والأسمدة المتأثّر بالعقوبات الغربية التي تضرب السلاسل اللوجستية والمالية الروسية.

وتعتبرالمنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية ضرورية لمنع تفاقم الأزمات الغذائية في العالم.

وأكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الاثنين،"التوصل إلى اتفاق مبدئي" مع أوكرانيا وروسيا لإنشاء ممر بحري آمن يسمح بنقل الحبوب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي قوله "قد يُعقد اجتماع جديد "الأربعاء أو الخميس" بعد قمة الثلاثاء في طهران بين الرئيس الروسي ونظيريه الإيراني والتركي.

وشدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لعشرات الآلاف من الأشخاص.