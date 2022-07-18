وذكر البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ترأسا اجتماع القمة الرابعة ما بين حكومتي البلدين.

وتمثلت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى توقيعها أثناء الاجتماع: مذكرة تفاهم حول الصناعة الصيدلانية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الإيطالية، ومذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكونفدرالية الصناعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لجذب الاستثمارات وتطوير المؤسسات، ومذكرة تفاهم حول الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تضمنت الاتفاقيات أيضا: مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية، ومذكرة تفاهم حول المؤسسات الناشئة، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وإعلان نوايا في مجال البحث العلمي حول التعاون في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، وبروتوكول تعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعي وتكافؤ الفرص والتنمية والعائلة، ومذكرة تفاهم في مجال حماية التراث التاريخي، وإعلان نوايا حول التعاون في المجال الدبلوماسي، وبيان مشترك للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه جرى اليوم الاثنين، محادثات ثنائية بين وفدي الجزائر وإيطاليا تخص عدة قطاعات، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر على رأس وفد وزاري.

وقال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، بعد اجتماعه مع الرئيس الجزائري، إن إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة.

وأضاف أن إيطاليا "شريك محظوظ" للجزائر وأن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس الجزائري إن شركة سوناطراك الحكومية للطاقة ستوقع غدا الثلاثاء عقدا لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة أربعة مليارات دولار مع إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية وأوكسيدنتال.

أصبحت الجزائر التي تجمعها علاقات مميزة بإيطاليا مزوّدها الأساسي بالغاز في الأشهر الأخيرة، بعدما كانت 45 بالمئة من واردات إيطاليا الغازية من روسيا.

وتطلعت عدة دول إلى الجزائر لتقليل اعتمادها على روسيا منذ بداية عملياتها العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وكانت الجزائر أعلنت يوم الجمعة، الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "سوناطراك" ستضيف هذا الأسبوع نحو 4 مليارات متر مكعب إلى إمداداتها التي تتلقاها مجموعة "إيني" الإيطالية وشركاؤها الإيطاليون الآخرين.

تدير "إيني" مع "سوناطراك" خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس. وتبلغ طاقته الاستيعابية 32 مليار متر مكعب سنويا.

ومنذ مطلع العام، أرسلت الجزائر لإيطاليا 13.9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أكثر بـ113 بالمئة من الكميات المتوقعة. وتتوقع أن تزودها بستة مليارات مكعبة إضافية بحلول نهاية العام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

تم تجديد عقد الغاز بين البلدين في مايو 2019 لثماني سنوات حتى عام 2027، بالإضافة إلى عامين اختياريين إضافيين.