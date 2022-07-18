بالإضافة إلى تراكم كميات كبيرة من الحقائب المفقودة، بسبب تواجد عدد قليل جداً من موظفي الأمتعة لمطابقة المسافرين بأمتعتهم.

الأوضاع الكارثية بلغت ذروتها في مطار هيثرو في لندن، مما دفع المطار للحد من مبيعات التذاكر حتى يتمكن من التقاط الأنفاس فيما يتعلق بتنظيم عمليات السفر بشكل أفضل.

وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر بيان من شركة هوبر المحدودة، وهي وكالة سفر عبر الإنترنت، والتي تمتلك جذورًا في قطاع الطيران، أن المطارات تحتفظ بباقات السفر الفاخرة ذات الأهمية الكبيرة، والتي تشمل مدينة بيرغامو الإيطالية، والتي شهدت معدلات طفيفة في تأخير الرحلات إليها بنسبة لا تتجاوز 3 بالمئة خلال الشهر الجاري، كما تم إلغاء نحو 1 بالمئة فقط من رحلاتها.

في المقابل، يتربع مطار بروكسل على قائمة المطارات الأسوأ فيما يتعلق بدقة المواعيد خلال شهر يوليو الجاري، إذ إن نحو 72 بالمئة من رحلاته تأخرت، كما أن نحو 2.5 بالمئة من رحلاته ألغيت تماماً.

البيانات أظهرت أن المطارات الإقليمية كانت أكثر قدرة على استيعاب التقلبات في حركات السفر في صيف العام الحالي، وذلك بفضل قلة عدد الرحات وأعداد المسافرين، كما كان من ضمن المطارات الأفضل استيعاباً لحركات السفر مطار غران كناريا في إسبانيا، ومطار فونتاناروسا في كاتانيا بإيطاليا.

ومن الجدير بالذكر أن مطار صقلية في إيطاليا يشهد فقط نحو 300 رحلة يومياً كمتوسط في الأيام العادية، مقابل نحو 1300 رحلة في مطار هيثرو بلندن.

بيانات شركة هوبر تم جمعها من خلال مكتب دليل الطيران، وهو مزود رائد لمعلومات الطيران وبياناتها بما في ذلك رحلات شركات طيران المطارات، وشركات تكنولوجيا السفر، وذلك بغرض إبقاء المسافرين على اطلاع بشأن تحديثات السفر في رحلاتهم.

أفضل 10 مطارات من حيث دقة مواعيد الرحلات لشهر يوليو من عام 2022:

1- مطار بيرغامو / أوريو آل سيريو BGY)) بيرغامو، في إيطاليا

معدل تأخير 3 بالمئة، معدل إلغاء الرحلات 1 بالمئة.

2- مطار غران كناريا (LPA) في إسبانيا

معدل تأخير 8 بالمئة، ومعدل الإلغاء 0.3 بالمئة.

3- مطار أوتوبيني الدولي (OTP) بمدينة بوخارست، في رومانيا

10بالمئة تأخير ، ومعدل الإلغاء 1.7بالمئة

4- مطار دبلن الدولي (DUB) في أيرلندا

معدل التأخير 15 بالمئة، ومعدل الإلغاء 1.6 بالمئة.

5- مطار فونتاناروسا (CTA) في كاتانيا بإيطاليا

معدل التأخير 16 بالمئة، و ألغيت 1.1 بالمئة من الرحلات

6- مطار أدولفو سواريز باراخاس (MAD)، مدريد في إسبانيا

تأخير بنحو 19 بالمئة من الرحلات، وإلغاء 0.4 بالمئة منها

7- مطار اليكانتي (ALC) مقاطعة اليكانتي، إسبانيا

20 بالمئة تأخير ، 3.4 بالمئة من الرحلات ملغاة

8- مطار مرسيليا (MRS) في فرنسا

معدل التأخير بالرحلات 20 بالمئة، ينما ألغي نحو 2 بالمئة من الرحلات

9- أورلي فيلد (ORY) في باريس، فرنسا

نسبة التأخير عند 21 بالمئة، 1.2 بالمئة تم إلغاؤها

10 - مطار ملقة (AGP) ، في مدينة مقلة بإسبانيا

نسبة التأخير 24 بالمئة، وتم إلغاء 3.3 بالمئة من الرحلات