وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1719.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1714.30 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 بالمئة مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو تموز.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.89 دولار للأونصة وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 862.69 دولار للأونصة. وقفز سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1875.12 دولار.