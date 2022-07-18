كانت "إتش آند إم"، وهي ثاني أكبر متاجر تجزئة الأزياء في العالم، علقت أعمالها في روسيا في أوائل مارس، مع فرض الغرب عقوبات على موسكو.

روسيا كانت سادس أكبر سوق لـ"إتش آند إم"، وكانت الشركة تزيد من عدد متاجرها هناك في الوقت الذي تقلل متاجرها في العديد من الأسواق الأخرى.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، هيلينا هيلميرسون، في البيان: "بعد دراسة متأنية، نرى أنه من المستحيل في ظل الوضع الحالي مواصلة أعمالنا في روسيا".

وقال متحدث باسم الشركة إن حوالي 6 آلاف موظف في روسيا سيتأثرون بهذا القرار. وتعتزم "إتش آند إم" إعادة فتح متاجرها مؤقتا لبيع المخزون المتبقي في روسيا.

وذكر المتحدث أن الإغلاق سيؤثر على 170 متجراً فعليا للشركة في روسيا، إلى جانب مبيعاتها عبر الإنترنت.

وشهدت الشهور الماضية خروج العديد من الشركات الغربية من روسيا في قطاعات التجزئة والصناعة والطاقة، في محاولة للضغط على روسيا بعد عملياتها في أوكرانيا.