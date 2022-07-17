ولم تكتف الحكومة الإسبانية بذلك، فقد أعلنت أيضا عن تخفيضات إضافية على بعض وسائل النقل العام بنسبة 100%.

فاعتبارًا من سبتمبر المقبل، سيتمكن الركاب من السفر عبر العديد من القطارات التي تديرها شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية "رينفي" Renfe دون مقابل على الإطلاق، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن تذاكر الرحلات المتعددة للقطارات التي تديرها الخدمات العامة لشبكة السكك الحديدية "سرکانیاس" "Cercanías و"روداليس" Rodalies و"ميديا ديستانس" Media Distance ستكون مجانية اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام.

ويستثني الإجراء تذاكر السفر لمرة واحدة أو الرحلات الطويلة، بحسب ما ذكرت القناة التلفزيونية العامة TVE.

وتشمل تذاكر الرحلات المتعددة ما لا يقل عن 10 رحلات ذهابا وإيابا.

توفير المال والبيئة

وقالت وزارة النقل الإسبانية، في بيان إن هذا الإجراء "يشجع إلى أقصى حد على استخدام هذا النوع من وسائل النقل العام الجماعي لضمان التنقل اليومي المطلوب بوسائل نقل آمنة وموثوقة ومريحة واقتصادية ومستدامة، وسط الظروف غير العادية للزيادة المضطردة في أسعار الطاقة والوقود".

وتم الإعلان عن مخطط شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية بعد فترة وجيزة من التزام الحكومة الإسبانية بتخفيض بنسبة 50% على رسوم النقل العام للنقل المملوك للدولة.

وإسبانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي اتخذت تدابير لخفض تكاليف النقل العام.

ففي الشهر الماضي، أطلقت ألمانيا تذكرة شهرية غير محدودة للنقل العام بقيمة 9 يورو أو ما يوازي 9.50 دولارات، يمكن استخدامها في النقل المحلي والإقليمي في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يستمر الاتفاق، وهو جزء من حزمة حكومية لتخفيف الطاقة، حتى نهاية أغسطس.

وفي أواخر عام 2021، قدمت النمسا "تذكرة مناخية" مخفضة للغاية صالحة لجميع وسائل النقل العام في البلاد، بهدف تشجيع الناس على ترك سياراتهم في المنزل.

وتبلغ تكلفة التذكرة المناخية النمساوية 1,267 دولارا فقط، ما يعادل 1,095 يورو، سنويا، أي نحو 3.50 دولارات في اليوم.