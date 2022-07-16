وأضاف ولي العهد السعودي: "التحديات الكبرى التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الجيوساسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "كما أن تحديات التغير المناخي تقتضي تبني نهج متوازن لتحقيق التنمية المستدامة.. تبنينا نهجا يعتمد على معالجة الانبعاثات لدعم جهود مواجهة التغير المناخي".



وأضاف أن السياسات غير الواقعية تجاه مصادر الطاقة لن تؤدي سوى إلى التضخم.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي يوجهها اقتصاد العالم.



وأكد ولي العهد السعودي إنه "يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة والتقنيات النظيفة لتلبية الطلب المتنامي عالميا"، مشيرا إلى أن "المملكة أعلنت عن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، بعد ذلك لن تكون لدى المملكة أي قدرة إضافية على زيادة الإنتاج"

وعبّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن أمله في أن تؤسس قمة "جدة للأمن والتنمية" لـ"عهد جديد في ترسيخ علاقة دولنا مع الولايات المتحدة".

وقال: "نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".



وانطلقت في المملكة العربية السعودية، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.