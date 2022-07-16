ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، في وقت لاحق اليوم "قمة جدة للأمن والتنمية"، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.



وأضاف المسؤول الأميركي أنه من المتوقع أن تعلن واشنطن في نهاية القمة عن تقديم مليار دولار، مقابل ثلاثة مليارات دولار يُقدمها مجلس التعاون الخليجي، لحماية إمدادات الطاقة والغذاء.

كما تحدث عن خلق قوة عسكرية فاعلة بين بلدان المنطقة، لتبادل الخبرات الدفاعية الصاروخية.

وكان بايدن وصل مساء الجمعة إلى مدينة جدة، حيث أجرى مباحثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا تزامان مع الزيارة، أكدا فيه أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجا.

وشددا على التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الولايات المتحدة بالتزام السعودية بدعم توازن أسوق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ووقعت السعودية والولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.