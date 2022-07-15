وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1 بالمئة في يونيو على أساس شهري، مقابل توقعات بارتفاعها 0.9 بالمئة، كما ارتفعت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 7.7 بالمئة.

وزاد مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية - الذي يستثني قطاع السيارات - بنسبة 1 بالمئة أيضا في يونيو الماضي، وهي أعلى من التوقعات البالغة 0.7 بالمئة، وذلك مقابل قراءة مايو عند 0.5 بالمئة.

ارتفعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 3.6 بالمئة في يونيو، بعد ارتفاعها 5.6 بالمئة في مايو، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين لأكثر من 5 دولارات للغالون في منتصف الشهر الماضي، كما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.8 بالمئة خلال يونيو بعد تراجعها في مايو.

أما مبيعات محلات البقالة فقد ارتفعت أيضا بنحو 0.6 بالمئة، وهو ما يعكس غالباً ارتفاع أسعار السلع وليس زيادة نشاط الشراء، حيث لم يتم تعديل الأرقام وفقاً للتضخم.