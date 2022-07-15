وقال سيفكوفيتش إن التكتل الأوروبي سيسعى كذلك "لإغلاق سبل الإفلات" من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات السابقة على روسيا، بعدما نصت الحزمة السادسة على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة.

هذا وتنتج روسيا نحو 10 بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازتها من الذهب ثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي المزمع هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للذهب على مستوى العالم، حيث أنتجت أكثر من 331 طن العام الماضي، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

لكن وزارة المالية الروسية، كشفت عن أنها أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، بزيادة عن العام 2020 حيث وصل آنذاك إلى 340.17 طن.

وتمتلك موسكو ما بين 100 مليار و140 مليار دولار أميركي من احتياطيات الذهب، وهو ما يقرب من 20 % من احتياطيات البنك المركزي الروسي وذلك وفقا لتقديرات رسمية أميركية.