وتأسست مجموعة "عوف" في عام 2010، وهي تقوم بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء مصر، بما في ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات، والتي تباع جميعها تحت علامة "أبو عوف" التجارية.

وتساهم هذه الصفقة في تعزيز حضور مجموعة "أغذية" في السوق المصري، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي باستحواذها على شركة "أطياب" الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمّدة.

وتعكس صفقة الاستحواذ التزام مجموعة "أغذية" بتعزيز أعمالها وتنويع منتجات قسم الأعمال الاستهلاكية.

وتأتي هذه الصفقة استكمالاً لاستحواذ "أغذية" في العام الماضي على مجموعة "بي إم بي"، العاملة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى شركة الفوعة للتمور، مما سيعزّز حضور أغذية في السوق على صعيدي فئات المنتجات وقنوات التوزيع.

وكانت مجموعة "عوف" قد سجّلت خلال فترة الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إجمالي إيرادات بقيمة 236 مليون درهم (حوالي 64 مليون دولار)، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت حوالي 58 مليون درهم (نحو 16 مليون دولار)، بينما بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 25%.

يشار إلى أن الصفقة ستتمثل في استحواذ "أغذية" على حصة 60% في مجموعة "عوف"، مع احتفاظ مؤسسي "عوف" بحصة إجمالية تبلغ 30% واستمرارهم في قيادة المجموعة بالاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة "أغذية" ، وستحتفظ "تنمية كابيتال فنتشرز"، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10% المتبقية في مجموعة "عوف" والتي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019.

وسيكون إتمام صفقة الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

يذكر أن "فريشفيلدز بروكهاوس درينغر" تعمل كمستشار قانوني دولي و "معتوق بسيوني وحناوي" كمستشار قانوني في مصر لمجموعة أغذية، بينما تعمل "سي آي كابيتال" كمستشار مالي لمجموعة أغذية.