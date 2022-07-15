وبحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 100.35 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 96.68 دولار للبرميل.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس الخميس إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع معدلات الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع أمس الخميس، وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير، أي قبل يوم من بداية العمليات العكسرية الروسية في أوكرانيا.

غير أن كلا الخامين عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة.