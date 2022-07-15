وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا واحدا بالمئة في الربع الثاني.

كما أن الإنتاج الصناعي الصيني في يونيو ارتفع ولكن دون التوقعات بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، مقابل التوقعات عند 4.1%

وقال المكتب الوطني للإحصاء الصيني في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفض أيضا بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ويأتي التباطؤ بعد إغلاق شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، لمدة شهرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تفاقم أزمة سلاسل التوريد وإجبار المصانع على وقف عملياتها.

وقال البيان إن "خطر التضخم المصحوب بركود في الاقتصاد العالمي آخذ في الارتفاع"

من ناحية أخرى، انتعشت مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 بالمئة، بعد انخفاضها بنسبة 6.7 بالمئة في مايو. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع مبيعات التجزئة بـ 0.3%.

وقالت المكتب الوطني للإحصاء إن معدل البطالة في المدن الصينية بلغ 5.5 بالمئة، انخفاضا من 5.9 بالمئة في مايو.

يذكر أن الاقتصاد الصيني كان قد انكمش مرة واحدة فقط في العقود الأخيرة، ويتوقع المحللون أن تؤدي القراءة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي الصيني، إلى خفض توقعات النمو للعام بأكمله إلى حوالي أربعة بالمئة.