وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.2 بالمئة في يونيو مقارنة بمايو.

وقالت هيئة الإحصاء إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، في يونيو، يرجع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4 بالمئة، والنقل 2.5 بالمئة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى أن أسعار اللحوم في المملكة ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي، كما زادت أسعار السيارات 3.3 بالمئة.

ولا تزال معدلات التضخم في السعودية خلال يونيو عند مستويات منخفضة للغاية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حينما سجل التضخم السنوي 6.2 بالمئة، وأخذ بعدها في التراجع لمستويات لم تزد على مدار 12 شهرا على 2.3 بالمئة.

ويشهد العالم موجة تضخمية غير مسبوقة منذ عدة عقود متأثرة بارتفاع أسعار البترول التي تدور حول مستوى 100 دولار، وأيضا بسبب ارتفاع أسعار الأغذية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمدادت على خلفية الأزمة الأوكرانية التي دفعت أسعار القمح والذرة والزيوت لارتفاعات قياسية.