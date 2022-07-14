وطالما سعت أروجواي لإبرام اتفاقية مع الصين من أجل تعزيز صادراتها من المنتجات الرئيسية مثل لحوم الأبقار.

وقال لاكالي بو، إن فرقا من البلدين ستجتمع الأيام المقبلة لبدء المحادثات، مضيفا أن هدف بلاده هو بيع وتجارة السلع والمواد الخام والتكنولوجيا.

وكان لاكالي بو، قال العام الماضي إن أوروجواي ستتفاوض بشأن اتفاقية تجارةمع الصين بمفردها، وهو ما أدى توتر مع أعضاء ميركوسور الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.

وميركوسور هي كتلة تجارية في أميركا الجنوبية تتكون من الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي وتهدف لخلق فرص عمل واستثمار.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع بكين، فإن أوروجواي ستنضم إلى الجارتين شيلي وبيرو في توقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الصين.

والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأوروجواي، حيث تشتري نسبة كبيرة من صادراتها، بما في ذلك لحوم الأبقار، أكبر منتج تصديري لها.