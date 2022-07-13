وأكد الشيخ محمد بن زايد أن "شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.. وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل".

وقال إن "تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية، لذا من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال".

وشدد رئيس دولة الإمارات على ترسيخ مكانة الدولة كمزود موثوق للطاقة، وداعم لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي.

ولفت إلى أن "اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً"، موضحاً أن " الإمارات تمتلك ثروة متميزة من القوى العاملة ـ بمشاركة أكثر من 200 جنسية تساهم بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره".

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "أولوياتنا تشمل كذلك تنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها، لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع"، مشدداً على دور القطاع الخاص المحوري وضرورة تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد.