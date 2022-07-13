وتنعكس التوقعات الضبابية في تعاملات مضطربة شهدت انخفاض خام برنت بنسبة سبعة بالمئة إلى ما دون مئة دولار للبرميل أمس الثلاثاء وسط قلق المتعاملين في العقود الآجلة من انكماش اقتصادي لكن ارتفاع أسعار النفط في السوق الفورية ما زال يشير لطلب قوي حتى الآن.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها "نادرا ما كانت توقعات أسواق النفط أكثر غموضا مما هي عليه الآن. فتراجع توقعات الاقتصاد الكلي والمخاوف من الركود تؤثر على اتجاه السوق في حين توجد مخاطر على جانب العرض".

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط "حتى الآن، كان النمو الأضعف من المتوقع للطلب على النفط في الدول المتقدمة والامدادات الروسية المرنة" تخفف من أثر نقص المعروض في السوق.

ومع ذلك تراجعت توقعات الطلب في 2022 بمقدار 200 ألف برميل يوميا فقط والسوق في طريقه لتسجيل نمو سنوي قدره 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام و2.1 مليون برميل يوميا في 2023 عندما سيبلغ 101.3 مليون برميل يوميا مدعوما بالنمو في الدول النامية.

وجاءت التقديرات أقل بكثير من تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي أشارت أمس الثلاثاء إلى نمو سنوي قدره 3.4 مليون برميل يوميا. ويأتي ذلك متمشيا بدرجة أكبر مع تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أشارت إلى نمو 2.2 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من وصول صادرات النفط الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، قالت الوكالة إن عائدات الصادرات الروسية ارتفعت بمقدار 700 مليون دولار على أساس شهري مع ارتفاع أسعار النفط.

ودعمت الأرباح العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وهو وضع تقول الوكالة إنه "غير محتمل".

وأضافت "المشاورات جارية لتحديد آلية قوية للسوق لضمان تنفيذ فعال و(تقييد سعر النفط الروسي)".