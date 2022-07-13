وكانت البطالة المقنعة تنخفض في أغلب أوقات العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6 بالمئة في يناير 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسميا في أبريل بلغ 11.2 بالمئة.

وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع مشاركة قوة العمل 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 53.6 بالمئة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد عدلت من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي، ورفعتها من 2.4 إلى 4.5 بالمئة.