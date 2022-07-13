وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.54 بالمئة عند 26478.77 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 1.77 بالمئة في الجلسة السابقة في أسوأ أداء يومي خلال شهر.

وارتفعت أسعار 147 سهما في حين هبطت أسعار 69 من 225 سهما مدرجة على المؤشر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1888.85 نقطة معوضا بعض خسائره التي بلغت 1.64 بالمئة في الجلسة السابقة.

لكن المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظلت قائمة وسط حالة من الغموض بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتجدد مكافحة الصين لانتشار كوفيد-19.

وانصب اهتمام السوق على بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين المنتظر صدورها اليوم.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 2.4 بالمئة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون صانعة الرقائق 1.37 بالمئة كما زاد سهم إيه.إن.إيه القابضة للطيران 1.08 بالمئة وسهم الخطوط الجوية اليابانية 1.43 بالمئة.