ويحل في 19 يوليو أجل استحقاق سندات لنفتوغاز، فضلا عن دفعتي فوائد، بقيمة 335 مليون دولار.

وتقول الشركة إن العمليات العسكرية الروسية جعلها تعاني نقصا في السيولة لأن العديد من عملائها غير قادرين الآن على دفع فواتيرهم.

وفي طلبها لتجميد الدفع، قالت نفتوجاز إن الغزو الروسي المستمر أدى إلى "تدهور اقتصادي وتجاري كبير في أوكرانيا" وإن تخلف عملائها عن سداد مدفوعاتهم "أثر سلبا على وضع السيولة لديها".

و"نفتوغاز" مصدر دخل رئيسي لأوكرانيا، إذ أسهمت بما يقرب من 17 بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة العام الماضي. وكان يعمل بالشركة قبل الأزمة ما يزيد على 50 ألفا.

وسيزيد إجراء تجميد المدفوعات التوقعات بأن تقدم الحكومة نفسها على إجراء مماثل قبل دفع ما يقرب من مليار دولار من السندات السيادية المستحقة في سبتمبر، رغم أنها تقول حتى الآن إنها تعتزم السداد.