أضاف حطيط في تصريحات لوكالة رويترز أن السفن تبحر من ميناءي "ريني" و"إسماعيل" على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي "روستوف أون دون" و"القوقاز" الروسيين.

أظهرت بيانات الشحن أن ناقلة البضائع السائبة "الحاجة زينب" كانت في ميناء "إسماعيل" في الثامن من يوليو وحُددت وجهتها على أنها بيروت.

ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.

وأصبح هذا النقص شائع الانتشار خلال الانهيار المالي في لبنان منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبات في دعم واردات القمح في ظل معاناتها من ضائقة مالية.

واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي ​​60 ألف طن من القمح شهريا.

ولم يرد وزير الاقتصاد اللبناني على طلبات للتعليق.

قالت السفارة الأوكرانية في لبنان يوم الجمعة إن أوكرانيا ستستأنف تصدير القمح إلى لبنان عبر ميناء "ريني".

أوضحت السفارة في بيان "طلبنا من وزارة الزراعة في كييف منح لبنان الأولوية كوجهة لهذا القمح. قلنا (لبنان صديق لنا) لذا أعطونا الضوء الأخضر".

أضافت أن هناك شحنة واحدة يتم نقلها بالفعل بناء على اتفاق تجاري بين مستورد لبناني ومصدّر أوكراني وأن هناك شحنات أخرى متوقعه.

واعتاد لبنان على استيراد حوالي 60 بالمئة من قمحه من أوكرانيا، لكن هذه الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي وحصار موانئ البحر الأسود الرئيسية التي كانت أوكرانيا تصدر من خلالها من قبل.