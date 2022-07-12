وأضاف المتحدث: "يمكننا أن نؤكد أن هناك محاولة هجوم إلكتروني جرت في الآونة الأخيرة واستهدفت الرئيسة (لاغارد). تم تحديد الهجوم وإيقافه بسرعة. لم يتم الكشف عن أي معلومات. ليس لدينا ما نقوله بعد لأن التحقيق جار".

ويتبادل الغرب وروسيا الاتهامات بشأن القيام بهجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية واستهداف مسؤولين بارزين. وشنت روسيا هجمات إلكترونية على أوكرانيا في يناير الماضي في مقدمات انتهت بالعملية العسكرية في فبراير والمستمرة حتى الآن.