وأكدت الشركة أنها "التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل".

وفي حين يتهم ماسك "تويتر" بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، لا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة، قالت "شركة" تويتر في خطابها المنشور عبر موقع سلطة أسواق المال الأميركية، إنها بناء على ما تقدم تطالب مالك شركتي تسلا و"سبيس إكس" بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

وتراجعت أسهم "تويتر" بأكثر من 6 بالمائة قبل جرس الافتتاح، الإثنين، بعد أن قال الملياردير الأميركي إنه تخلى عن عرضه لشراء الشركة، التي تعهدت بتحدي ماسك في المحكمة لدعم الاتفاقية.

ودفعت عمليات البيع في أسهم "تويتر" الأسعار إلى ما دون 35 دولارا للسهم، بعيدا عن 54.20 دولارا التي وافق ماسك على دفعها للشركة.

والشهر الماضي قال موقع "تويتر" إنه كان يتيح لماسك "مجموعة من البيانات الأولية" عن مئات الملايين من التغريدات اليومية، في رده على طلب رجل الأعمال بخصوص الحسابات المزيفة.

وتقول شركة "تويتر" منذ سنوات في الإيداعات التنظيمية إنها تعتقد أن حوالي 5 بالمائة من الحسابات على المنصة مزيفة، لكن ماسك استمر، الإثنين، في انتقاد نقص البيانات المقدمة من الشركة.

ووافق ماسك على رسوم خرق الاتفاق بقيمة مليار دولار كجزء من اتفاقية الاستحواذ، رغم أنه يبدو أن الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والشركة يتجهان لخوض معركة قانونية لفرض البيع.