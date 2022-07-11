أشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2 بالمئة من مايو.

هبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، وانخفضت 0.1 بالمئة من مايو.

تراجعت مخزونات البنزين 0.5 بالمئة على أساس شهري إلى 110.16 مليون برميل في يونيو، لكنها ارتفعت 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

أظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام زاد 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.597 مليون برميل يوميا في يونيو، بزيادة 2 بالمئة من مايو.