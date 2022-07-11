أضاف المتحدث: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب على الأرض في سريلانكا. وسيتم الاتصال بالركاب الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات وعرض استرداد أموالهم"، بحسب وكالة رويترز.

ولم تتخذ شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي نفس الخطوة، لكنها قالت إن بعض رحلاتها من كولومبو ستتوقف في مطار كوتشين الدولي في الهند للتزود بالوقود قبل مواصلة الطيران إلى أبوظبي اعتبارا من 14 يوليو.

وقال متحدث باسم الشركة "الاتحاد تواصل مراقبة الوضع عن كثب في سريلانكا".

وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا اليوم الاثنين إن الرئيس والحكومة سيستقيلان لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة، وذلك بعد أن اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين المقرين الرسميين للرئيس ورئيس الوزراء احتجاجا على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ عقود.