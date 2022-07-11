وقالت الجمعية إن المبيعات ارتفعت في الفترة من يناير إلى يونيو إلى 10.4 مليون سيارة.

قفزت مبيعات يونيو 41.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 2.2 مليون سيارة بعد تخفيف الضوابط التي أغلقت شنغهاي ومراكز صناعية صينية أخرى.

ذكرت الجمعية أن إجمالي مبيعات السيارات، والتي تضمنت شاحنات وحافلات، انخفض بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق إلى 12.1 مليون سيارة.

وارتفع إجمالي المبيعات في يونيو بنسبة 23.8 بالمئة إلى 2.5 مليون سيارة.

كان الانخفاض في إجمالي المبيعات أقل حدة من تقديرات بانكماش بنسبة 7.1 بالمئة صدر عن الجمعية يوم الجمعة استنادا إلى بيانات من علامات تجارية كبرى.

كان النمو في مبيعات يونيو أقوى من التقدير السابق البالغ 20.9 بالمئة.

عانت مبيعات السيارات في الصين من قلق المستهلكين بشأن التباطؤ الاقتصادي، وفرض ضوابط مكافحة فيروس كورونا ابتداء من أواخر مارس الماضي.

تعرقل الإنتاج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وتعطل سلاسل التوريد العالمية.