وبدأ نورد ستريم1، أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا، أعمال صيانة اليوم الاثنين.

وينقل خط نورد ستريم1 نحو 55 مليار قدم مكعب من الغاز إلى أوروبا سنويا، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن تتوقف الإمدادات لمدة 10 أيام لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى من مد وقف الخط بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يعطل ملء مستودعات التخزين استعدادا للشتاء.

وأوقف المؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة صعود استمرت 3 أيام لينخفض 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع يوم الجمعة.

وتراجعت أغلب القطاعات الرئيسية في أوروبا، فهبط قطاع التعدين 3.5 بالمئة وقطاع المنتجات الفاخرة، التي يأتي جزء كبير من الطلب عليها من الصين، بنسبة 2.8 بالمئة.

ومما زاد من قلق المستثمرين كذلك اقتراب سعر اليورو من التعادل مع الدولار لما قد يسببه ذلك من أثر على أرباح الشركات في الربع الثاني.

ونزل سهم دانسكه بنك 6.1 بالمئة بعد أن خفض البنك توقعاته لصافي الأرباح في العام بكامله.