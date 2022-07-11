أغلق نيكي مرتفعا 1.11 بالمئة إلى 26812.30 نقطة بعد صعوده بما يصل إلى اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياته منذ 13 يونيو.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.44 بالمئة إلى 1914.66 نقطة.

حصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وحزب كوميتو الأصغر المتحالف معه على 76 من مقاعد مجلس المستشارين البالغ عددها 125 مقعدا بالمقارنة مع 69 مقعدا كانا يسيطران عليها من قبل وفقا لآراء جمعتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه من الخارجين من لجان الاقتراع.

أجريت الانتخابات بعد يومين من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي كان يتمتع بنفوذ سياسي كبير، وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير مقتله على وحدة الحزب.

بهذا الفوز، سيحكم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا منفردا دون عوائق حتى الانتخابات المقررة في 2025. ومن شأن ذلك أن يسمح لكيشيدا بالعمل على سياسات طويلة الأمد كقضايا الأمن القومي، لكن لا يزال الأمر غامضا فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية "للرأسمالية الجديدة"، وهدف حزبه منذ أمد بعيد بتعديل دستور ما بعد الحرب، والذي صاغته الولايات المتحدة.

ارتفع سهم شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات 1.94 بالمئة وسهم مجموعة سوني 2.11 بالمئة ليدعما المؤشر توبكس.

وخالف سهم طوكيو إلكترون الاتجاه الصاعد ليهبط 1.38 بالمئة مؤثرا على المؤشر نيكي.