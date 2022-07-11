تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 106.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش.

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو واحد بالمئة إلى 103.75 دولار للبرميل.

كانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

سجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.

وتزداد مخاوف المستثمرين من الطلب في ظل تشديد واسع للظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الأميركي التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع.