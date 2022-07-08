و"إير سفنكس" تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران -المشغل الوطني- وستتولى تيسير رحلات داخلية وخارجية بنظام "الشارتر" وتستهدف توفير تذاكر بأسعار تنافسية سواء للمواطنين أو الأجانب.

وتعتبر مصر للطيران من أقدم شركات الطيران حيث تأسست عام 1932 وكانت وقتها سابع شركة طيران على مستوى العالم، وانضمت في 2008 إلى شبكة تحالف "ستار إلايانس"، وهو أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.

وتهدف مصر للطيران من خلال إطلاق الشركة الجديدة إلى تعظيم إيراداتها، وزيادة أرباحها في السنوات المقبلة، خاصة أنها تكبدت خسائر كبيرة أثناء ذروة انتشار كورونا.

والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر لكنها تضررت بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث كان البلدان مصدران مهمان للسياح الوافدين للبلاد.