ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن فريق إيلون ماسك توقف عن استكمال المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة البالغة 44 مليار دولار.

ويأتي هذا التطور بعدما دخل فريق ماسك في نزاع مع ممثلي "تويتر" على خلفية موضوع البرمجيات الخبيثة "سبام بوت"، التي تنتشر في فضاء المنصة الرقمية.

وهدد هؤلاء بوقف المفاوضات نهائيا إذا لم تتمكن الشركة المالكة للموقع من جعل الحسابات الآلية الضارة أقل من 5 بالمئة من إجمالي المغردين النشيطين يوميا.

وكان الملياردير الأميركي قال في وقت سابق إن "تويتر" يقلل بشكل كبير من إجمالي الحسابات الوهمية "بوت" الموجودة فيه.

ودافعت إدارة "تويتر" عن نفسها، وقالت إنها تزيل مليون حساب مزيف يوميا.

وقالت "واشنطن بوست" إنه من المتوقع أن يتخذ فريق ماسك إجراءً صارما في حال خلص إلى أن أرقام "تويتر" بهذا الشأن لا يمكن التحقق منها.

وفي أبريل الماضي، توصل إيلون ماسك وإدارة "تويتر" إلى صفقة يشتري بموجبها موقع التدوين المصغر لقاء 44 مليار دولار.

لكن الصفقة واجهت عقبات، وقال ماسك في أبريل الماضي إنه تم وقف الصفقة مؤقتا بسبب الحسابات الوهمية.

وفي يونيو الماضي، أبلغ"تويتر" شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أنه مستمر في تبادل المعلومات مع إيلون ماسك لإتمام الصفقة.